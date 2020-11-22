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Британія планує пом'якшити карантин на період Різдвяних свят

Неділя, 22 листопада 2020, 16:18

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон готовий оголосити про ослаблення коронавірусних обмежень на тиждень Різдвяних свят.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

За попередньою інформацією, ця система буде діяти з 22 по 28 грудня за умови узгодження з урядами Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії.

Також ймовірно, що відповідно до плану "чотири нації" сім'ям буде дозволено відвідувати різдвяні церковні служби, а паби і ресторани зможуть працювати в обмежений період.

Джонсон, який все ще перебуває на самоізоляції, в неділю буде головувати на засіданні кабінету міністрів, а потім в понеділок зробить заяву для парламенту і опублікує свій "зимовий COVID-план".

"У ньому також буде вказано, як люди зможуть побачити своїх близьких на Різдво, незважаючи на те, що міністри ясно дали зрозуміти, що це не буде звичайним святковим періодом", - заявили в офісі прем'єра.

Раніше стало відомо, що Англія припинить національну ізоляцію 2 грудня і перейде до більш жорстких багаторівневих регіональних обмежень.

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Коронавірус Велика Британія
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