Британия планирует смягчить карантин на период Рождественских праздников

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов объявить об ослаблении коронавирусных ограничений на неделю рождественских праздников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

По предварительной информации, эта система будет действовать с 22 по 28 декабря при условии согласования с правительствами Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Также вероятно, что в соответствии с планом "четыре нации" семьям будет разрешено посещать рождественские церковные службы, а пабы и рестораны смогут работать на ограниченный период.

Джонсон, который все еще находится на самоизоляции, в воскресенье будет председательствовать на заседании кабинета министров, а затем в понедельник сделает заявление для парламента и опубликует свой "Зимний COVID-план".

"В нем также будет указано, как люди смогут увидеть своих близких на Рождество, несмотря на то, что министры ясно дали понять, что это не будет обычным праздничным периодом", - заявили в офисе премьера.

Ранее сообщалось, что Англия прекратит национальную изоляцию 2 декабря и перейдет к более жестким многоуровневым региональным ограничениям.