Уряд Німеччини планує продовжити карантинні обмеження у грудні

Уряд Німеччини готується до посилення протиепідемічних обмежень, що спочатку планувалися лише до кінця листопада.

Це випливає зі спільної заяви канцлерки Ангели Меркель і віцеканцлера і міністр фінансів Олафа Шольца, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Говорячи про можливе посилення протиепідемічних заходів, Меркель наголосила, що влада ще має дещо зробити.

"Громадяни мають отримати єдину, спільну відповідь від федерального уряду і урядів федеральних земель. Це те, над чим ми цього разу дуже інтенсивно працюємо", - сказала вона.

За словами Меркель, нині тривають активні перемовини з керівниками земельних урядів щодо подальших протиепідемічних дій влади.

Згадавши нинішній ефект від запроваджених на початку місяця обмежень, Меркель визнала: "Ми ще не просунулися вперед так, як того хотілося б, щоб відмовитися від обмежень щодо контактів".

Водночас Шольц наголосив, що нинішні темпи поширення пандемії ще не опустилися до того рівня, який планувалося досягти. "Тож тут усі розуміють, що має бути подовження часткового локдауну", - сказав він.

25 листопада має відбутися чергове спільне засідання федерального уряду та керівників земельних урядів для обговорення подальших кроків боротьби з нинішньою пандемією.

Нагадаємо, у Німеччині з 2 листопада до кінця місяця діє так званий частковий локдаун, запроваджений через зростання кількості нових заражень коронавірусом. Згідно з цими правилами, обмежено контакти громадян, зачинено ресторани і бари, культурно-розважальні заклади та спортивні зали. Водночас школи і дитячі садки працюють.