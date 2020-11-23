Правительство Германии планирует продлить карантинные ограничения в декабре

Правительство Германии готовится к усилению противоэпидемических ограничений, изначально планировавшихся лишь до конца ноября.

Это следует из совместного заявления канцлера Ангелы Меркель и вице-канцлера и министра финансов Олафа Шольца, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Говоря о возможном усилении противоэпидемических мероприятий, Меркель подчеркнула, что власти еще должны кое-что сделать.

"Граждане должны получить единый, общий ответ от федерального правительства и правительств федеральных земель. Это то, над чем мы на этот раз очень интенсивно работаем", - сказала она.

По словам Меркель, сейчас идут активные переговоры с руководителями земельных правительств относительно дальнейших противоэпидемических действий власти.

Упомянув нынешний эффект от введенных в начале месяца ограничений, Меркель признала: "Мы еще не продвинулись вперед так, как того хотелось бы, чтобы отказаться от ограничений относительно контактов".

В то же время Шольц подчеркнул, что нынешние темпы распространения пандемии еще не опустились до того уровня, который планировалось достичь. "Поэтому здесь все понимают, что должно быть продление частичного локдауна", - сказал он.

25 ноября должно состояться очередное совместное заседание федерального правительства и руководителей земельных правительств для обсуждения дальнейших шагов борьбы с нынешней пандемией.

Напомним, в Германии со 2 ноября до конца месяца действует так называемый частичный локдаун, введенный из-за роста количества новых заражений коронавирусом. Согласно этим правилам, ограничены контакты граждан, закрыты рестораны и бары, культурно-развлекательные заведения и спортивные залы. В то же время школы и детские сады работают.