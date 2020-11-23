Британська вакцина ефективна на 70%, але дешевша і її легко перевозити - звіт

Вакцина проти коронавірусу, розроблена Оксфордським університетом, зупиняє розвиток симптомів у 70% людей.

Такі результати опублікованого в понеділок масштабного дослідження, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Це одночасно і успіх, і розчарування після того, як вакцини від Pfizer і Moderna показали ефективність на рівні 95%.

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Однак оксфордська вакцина набагато дешевше, її легше зберігати і доставляти в будь-який куточок світу, ніж вакцину конкурентів.

Таким чином, вона як і раніше може відігравати значну роль в боротьбі з пандемією, якщо буде схвалена регулюючими органами.

До тестування вакцини були залучені понад 20 000 добровольців, половина з яких - у Британії, решта - у Бразилії.

Було 30 випадків захворювання на Covid у людей, які отримали дві дози вакцини, і 101 випадок у людей, які отримали фіктивну ін'єкцію.

Коли волонтерам давали дві "високі" дози, захист становив 62%, але він зростав до 90%, коли людям давали "низьку" дозу, а потім високу. Поки незрозуміло, чому існує різниця.

Також спостерігався нижчий рівень безсимптомної інфекції в групі з низькими, а потім із високими дозами.

Оксфордські дослідники виконали процес розробки вакцини, який зазвичай триває десять років, приблизно за 10 місяців.

"Сьогоднішнє оголошення наближає нас ще на один крок до того часу, коли ми зможемо використовувати вакцини, щоб покласти край руйнації, викликаній вірусом", - сказала творець вакцини професор Сара Гілберт.

Уряд Великої Британії попередньо замовив 100 мільйонів доз оксфордської вакцини, чого достатньо для імунізації 50 мільйонів осіб.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз може заплатити понад 10 мільярдів доларів за сотні мільйонів доз вакцин-кандидатів, які розробляють фармацевтичні компанії Pfizer/BioNTech і CureVac.