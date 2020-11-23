Британская вакцина эффективна на 70%, но дешевле и ее легко перевозить - отчет

Вакцина против коронавируса, разработанная Оксфордским университетом, останавливает развитие симптомов у 70% людей.

Таковы результаты опубликованного в понедельник масштабного исследования, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Это одновременно и успех, и разочарование после того, как вакцины от Pfizer и Moderna показали эффективность на уровне 95%.

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Однако оксфордская вакцина намного дешевле, ее легче хранить и доставлять в любой уголок мира, чем вакцину конкурентов.

Таким образом, она по-прежнему может играть значительную роль в борьбе с пандемией, если будет одобрена регулирующими органами.

Есть также интригующие данные, свидетельствующие о том, что улучшение дозы может повысить защиту до 90%.

Оксфордские исследователи выполнили процесс разработки вакцины, который обычно длится десять лет, примерно за 10 месяцев.

"Сегодняшнее объявление приближает нас еще на один шаг к тому времени, когда мы сможем использовать вакцины, чтобы положить конец разрушению, вызванному вирусом", - сказала создатель вакцины профессор Сара Гилберт.

Правительство Великобритании предварительно заказал 100 млн доз оксфордской вакцины, чего достаточно для иммунизации 50 млн человек.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз может заплатить более 10 млрд долларов за сотни миллионов доз вакцин-кандидатов, которые разрабатывают фармацевтические компании Pfizer / BioNTech и CureVac.