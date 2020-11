Комітет Європарламенту проведе дебати за участю Навального

Комітет Європейського парламенту із закордонних справ проведе дебати за участю російського опозиціонера Алєксєя Навального.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне засідання комітет оголосив у Twitter.

"Євродепутати у Комітеті із закордонних справ проведуть дебати з відомими російськими опозиційними діячами та активістами, зокрема Алєксєєм Навальним та Владіміром Міловим", - йдеться у повідомленні.

🗣️ SAVE THE DATE: On Friday, 27/11 at 11.00 CET, MEPs in @EP_ForeignAff will hold a debate with prominent Russian 🇷🇺 opposition figures and activists, including Alexei Navalny and Vladimir Milov.



More info to come 🇪🇺 @navalny @v_milov @davidmcallister