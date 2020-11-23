Комітет Європарламенту проведе дебати за участю Навального

Комітет Європейського парламенту із закордонних справ проведе дебати за участю російського опозиціонера Алєксєя Навального.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне засідання комітет оголосив у Twitter.

"Євродепутати у Комітеті із закордонних справ проведуть дебати з відомими російськими опозиційними діячами та активістами, зокрема Алєксєєм Навальним та Владіміром Міловим", - йдеться у повідомленні.

🗣️ SAVE THE DATE: On Friday, 27/11 at 11.00 CET, MEPs in @EP_ForeignAff will hold a debate with prominent Russian 🇷🇺 opposition figures and activists, including Alexei Navalny and Vladimir Milov.



More info to come 🇪🇺 @navalny @v_milov @davidmcallister — AFET Committee Press (@EP_ForeignAff) November 23, 2020

Засідання комітету відбудеться у пятницю, 27 листопада. Навальний та Мілов братимуть у ньому участь через відеоконференцію.

Як відомо, 15 жовтня ЄС запровадив санкції проти шести високопоставлених чиновників Росії і Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технологій у зв’язку з отруєнням Навального.

До санкційного списку включені директор ФСБ Александр Бортніков, перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергєй Кирієнко, начальник управління президента РФ з внутрішньої політики Андрєй Ярин, заступники міністра оборони РФ Алексєй Криворучко і Павел Попов, уповноважений представник президента Росії в Сибірському федеральному окрузі Сергєй Меняйло.

Євросоюз вважає, що особи зі списку були прямо знайомі з інформацією про отруєння або ж були залучені у планування спецоперації.

Відповідні санкції за отруєння Навального запровадила і Велика Британія.