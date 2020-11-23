Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Польщі відкрилось командування армійського корпусу США: єдина подібна структура в Європі

Британська вакцина ефективна на 70%, але дешевша і її легко перевозити - звіт

Байден визначився з кандидатом на посаду держсекретаря США - ЗМІ

Суд над Саркозі: вперше в історії Франції експрезидент опиниться на лаві підсудних






Комітет Європарламенту проведе дебати за участю Навального

Понеділок, 23 листопада 2020, 10:59

Комітет Європейського парламенту із закордонних справ проведе дебати за участю російського опозиціонера Алєксєя Навального.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне засідання комітет оголосив у Twitter.

"Євродепутати у Комітеті із закордонних справ  проведуть дебати з відомими російськими опозиційними діячами та активістами, зокрема Алєксєєм Навальним та Владіміром Міловим", - йдеться у повідомленні.

Засідання комітету відбудеться у пятницю, 27 листопада. Навальний та Мілов братимуть у ньому участь через відеоконференцію.

Як відомо, 15 жовтня ЄС запровадив санкції проти шести високопоставлених чиновників Росії і Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технологій у зв’язку з отруєнням Навального. 

До санкційного списку включені директор ФСБ Александр Бортніков, перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергєй Кирієнко, начальник управління президента РФ з внутрішньої політики Андрєй Ярин, заступники міністра оборони РФ Алексєй Криворучко і Павел Попов, уповноважений представник президента Росії в Сибірському федеральному окрузі Сергєй Меняйло. 

Євросоюз вважає, що особи зі списку були прямо знайомі з інформацією про отруєння або ж були залучені у планування спецоперації.

Відповідні санкції за отруєння Навального запровадила і Велика Британія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Європарламент Навальний
powered by lun.ua