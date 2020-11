Комитет Европарламента проведет дебаты с участием Навального

Комитет Европейского парламента по иностранным делам проведет дебаты с участием российского оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заседание комитет объявил в Twitter.

"Евродепутаты в Комитете по иностранным делам проведут дебаты с известными российскими оппозиционными деятелями и активистами, в частности Алексеем Навальным и Владимиром Миловым", - говорится в сообщении.

🗣️ SAVE THE DATE: On Friday, 27/11 at 11.00 CET, MEPs in @EP_ForeignAff will hold a debate with prominent Russian 🇷🇺 opposition figures and activists, including Alexei Navalny and Vladimir Milov.



