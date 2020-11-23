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Угорщина обмежила відвідини магазинів для захисту літніх людей

Понеділок, 23 листопада 2020, 16:42

Уряд Угорщини обмежив відвідування роздрібних магазинів, щоб відокремити літніх покупців від усіх інших і зменшити загрозу зараження для найбільш вразливої вікової групи - старших від 65 років людей.

Про нові правила повідомив прем’єр Угорщини Віктор Орбан, пише "Європейська правда" з посиланням на Index.hu.

У будні дні з 9 до 11 години входити у магазини зможуть тільки люди старші 65 років. У вихідні дні цей час встановлюється з 8 до 10 ранку. 

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Люди похилого віку зможуть здійснювати покупки в будь-який час, однак у їхньому розпорядженні буде захищений відрізок дня.

"Ця постанова уряду служить захисту літніх людей", - сказав Віктор Орбан у відео на Facebook.

Угорщина протягом декількох місяців намагалася уникнути повторного локдауну і запобігти подальшій шкоді економіці, але була змушена закрити середні школи і ввести комендантську годину з 20:00 до 5:00.

Станом на понеділок 3891 людина в Угорщині померла від COVID-19, а з початку пандемії в країні з населенням 10 мільйонів осіб заразилися 177 952 людини.

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