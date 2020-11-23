Венгрия ограничила посещение магазинов для защиты пожилых людей

Правительство Венгрии ограничило посещение розничных магазинов, чтобы отделить пожилых покупателей от всех остальных и уменьшить угрозу заражения для наиболее уязвимой возрастной группы - старше 65 лет.

О новых правилах сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Index.hu.

В будние дни с 9 до 11:00 входить в магазины смогут только люди старше 65 лет. В выходные дни это время устанавливается с 8 до 10 утра.

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Пожилые люди смогут совершать покупки в любое время, однако в их распоряжении будет отрезок дня, предназначенный только для них.

"Это постановление правительства служит защите пожилых людей", - сказал Виктор Орбан в видео на Facebook.

Венгрия несколько месяцев пыталась избежать повторного локдауна и предотвратить дальнейший экономике, но была вынуждена закрыть средние школы и ввести комендантский час с 20:00 до 5:00.

По состоянию на понедельник 3891 человек в Венгрии скончался от COVID-19, а с начала пандемии в стране с населением 10 миллионов заразились 177 952 человека.