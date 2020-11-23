Литва дозволила в’їзд з гуманітарних причин понад 650 білорусам

Литва видала дозволи на в’їзд зі спеціальних гуманітарних причин для 653 громадян Білорусі.

Про це проінформувало МВС Литви, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

З цих 653 осіб 246 вже прибули в Литву, 53 попросили притулок.

Такий дозвіл міністра внутрішніх справ видається на підставі мотивованої пропозиції міністерства закордонних справ про приїзд іноземців до Литви з особливих гуманітарних причин, таких, як сформовані політичні обставини або інші загрози. Дозволи видаються постраждалим від режиму і репресій або переслідуваним громадянам Білорусі, активним представникам опозиції.

Цей виняток застосовується з 11 вересня.

"Протести в Білорусі не заспокоюються вже чотири місяці, все більше людей хочуть прибути в Литву і зростає кількість тих, хто просить притулок. Ми постійно забезпечуємо злагоджений процес видачі дозволів з тим, щоб у людей не було перешкод прибути туди, де вони відчувають себе в більшій безпеці", – зазначила тимчасовий міністр внутрішніх справ Рита Тамашунене.

Громадяни Білорусі, які бажають приїхати в Литву з особливих гуманітарних причин, повинні звертатися в посольство Литви в Білорусі з приводу видачі шенгенської візи і надати інформацію, що підтверджує наявність особливих гуманітарних причин.