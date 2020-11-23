Литва разрешила въезд по гуманитарным причинам более 650 белорусам

Литва выдала разрешения на въезд по специальным гуманитарным причинам для 653 граждан Беларуси.

Об этом проинформировало МВД Литвы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Из этих 653 человек 246 уже прибыли в Литву, 53 попросили убежища.

Такое разрешение министра внутренних дел выдается на основании мотивированного предложения министерства иностранных дел о приезде иностранцев в Литву по особым гуманитарным причинам, таким как сложившиеся политические обстоятельства или другие угрозы. Разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или преследуемым гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции.

Это исключение применяется с 11 сентября.

"Протесты в Беларуси не успокаиваются уже четыре месяца, все больше людей хотят прибыть в Литву и растет число тех, кто просит убежища. Мы постоянно обеспечиваем слаженный процесс выдачи разрешений с тем, чтобы у людей не было препятствий прибыть туда, где они чувствуют себя в большей безопасности", - отметила временный министр внутренних дел Рита Тамашунене.

Граждане Беларуси, готовые приехать в Литву по особым гуманитарным причинам, должны обращаться в посольство Литвы в Беларуси по поводу выдачи шенгенской визы и предоставить информацию, подтверждающую наличие особых гуманитарных причин.