Пентагон об’єднав європейське і африканське командування армії США

Американські Збройні сили оголосили про консолідацію армії США в Європі і армії США в Африці в єдине командування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресреліз командування.

У Збройних силах пояснили, що нова організація, відома як армія США в Європі та Африці, підвищить здатність армії вирішувати африканські та європейські стратегічні та оперативні завдання. Консолідація дозволить також підвищити маневреність і здатність перекидати сили і засоби з одного театру військових дій на інший для підтримки як африканського, так і європейського командування США.

Нещодавно підвищений на посаді генерал Крістофер Каволі буде командувати об'єднаною організацією.

"Це не просто консолідація штаб-квартири, це консолідація можливостей по всьому театру", - сказав Каволі. "Європейський і африканський театри нерозривно пов'язані. Їх тісна географія та економічні зв'язки означають, що питання регіональної безпеки охоплюють обидва континенти" – додав він.

Структура армії США в Європі та Африці за останній рік сильно змінилася. У лютому департамент Сухопутних військ оголосив про відновлення діяльності V корпусу з передовим штабом в Європі.

Як тільки V корпус буде повністю готовий до виконання місії, він зосередиться на Європі і візьме на себе оперативні і тактичні функції армії США в Європі та Африці.

Очікується, що консолідація буде завершена до кінця 2022 фінансового року.