Пентагон объединил европейское и африканское командование армии США

Американские вооруженные силы объявили о консолидации армии США в Европе и армии США в Африке в единое командование.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз командования.

В вооруженных силах объяснили, что новая организация, известная как армия США в Европе и Африке, повысит способность армии решать африканские и европейские стратегические и оперативные задачи. Консолидация позволит также повысить маневренность и способность перебрасывать силы и средства из одного театра военных действий на другой для поддержки как африканского, так и европейского командования США.

Недавно повышенный в должности генерал Кристофер Каволи будет командовать объединенной организацией.

"Это не просто консолидация штаб-квартиры, это консолидация возможностей по всему театру", - сказал Каволи. "Европейский и африканский театры неразрывно связаны. Их тесная география и экономические связи означают, что вопросы региональной безопасности охватывают оба континента", - добавил он.

Структура армии США в Европе и Африке за последний год сильно изменилась. В феврале департамент Сухопутных войск объявил о возобновлении деятельности V корпуса с передовым штабом в Европе.

Как только V корпус будет полностью готов к выполнению миссии, он сосредоточится на Европе и возьмет на себя оперативные и тактические функции армии США в Европе и Африке.

Ожидается, что консолидация будет завершена к концу 2022 финансового года.