Генерал США закликав запросити Грузію в НАТО на тлі подій у Карабаху

Колишній командувач сухопутними військами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає, що на тлі подій у Нагірному Карабаху слід негайно відправити Грузії запрошення приєднатися до НАТО.

Про це йдеться у його колонці, опублікованій в EUObserver, повідомляє "Європейська правда".

За словами Ходжеса, неспроможність Заходу повністю і послідовно конкурувати в великому Чорноморському регіоні у всіх областях, включаючи Південний Кавказ, дозволила конфлікту у Нагірному Карабаху відновитися.

Читайте також Генсек НАТО закликав Грузію прискорити підготовку до членства в Альянсі

"Ми поступилися ініціативою Кремлю і тому сьогодні перебуваємо осторонь, спостерігаючи за результатом", - пише колишній командувач.

"Давайте побудуємо нові, міцніші відносини з Вірменією і Азербайджаном, зміцнимо наш давній союз з Туреччиною і зміцнимо нашу присутність в Грузії, включаючи інфраструктуру для військово-повітряних сил і військово-морського флоту США. Ми також повинні направити Грузії запрошення негайно приєднатися до НАТО", - заявив Ходжес.

За його словами, ці кроки дадуть Кремлю зрозуміти, що цей регіон становить для Заходу стратегічний інтерес.

"Захід повинен змагатися на Південному Кавказі, поки у нас є можливість, якщо ми хочемо запобігти конфлікту між великими державами", - додав він.

Наприкінці жовтня Ходжес заявив, що Грузія вже зараз повинна приєднатись до НАТО, тоді як Україна до цього ще не готова.