Генерал США призвал пригласить Грузию в НАТО на фоне событий в Карабахе
Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что на фоне событий в Нагорном Карабахе следует немедленно отправить Грузии приглашение присоединиться к НАТО.
Об этом говорится в его колонке, опубликованной в EUObserver, сообщает "Европейская правда".
По словам Ходжеса, неспособность Запада полностью и последовательно конкурировать в большом Черноморском регионе во всех областях, включая Южный Кавказ, позволила конфликту в Нагорном Карабахе возобновиться.
"Мы уступили инициативу Кремлю и поэтому сегодня находимся в стороне, наблюдая за результатом", - пишет бывший командующий.
"Давайте построим новые, более прочные отношения с Арменией и Азербайджаном, укрепим наш давний союз с Турцией и укрепим наше присутствие в Грузии, включая инфраструктуру для военно-воздушных сил и военно-морского флота США. Мы также должны направить Грузии приглашение немедленно присоединиться к НАТО" , - заявил Ходжес.
По его словам, эти шаги дадут Кремлю понять, что этот регион представляет для Запада стратегический интерес.
"Запад должен соревноваться на Южном Кавказе, пока у нас есть возможность, если мы хотим предотвратить конфликт между великими державами", - добавил он.
В конце октября Ходжес заявил, что Грузия уже сейчас должна присоединиться к НАТО, тогда как Украина к этому еще не готова.