Естонія зробила обов’язковим носіння масок у громадських місцях

Уряд Естонії зобов’язав громадян носити маску у закритих громадських приміщеннях і запровадив інші обмеження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

З 24 листопада вводиться обов'язок носити маску або закривати ніс і рот в публічних приміщеннях, в тому числі в громадському транспорті і сфері обслуговування.

Цей обов'язок не поширюється на дітей молодше 12 років і випадки, коли носіння маски неможливо за медичними показаннями, в силу особливих потреб, характеру роботи або діяльності, а також з інших поважних причин.

Публічним є приміщення, призначене для загального користування, куди може увійти кожен охочий, де, наприклад, немає обов'язку попередньої реєстрації. У цьому місці пересувається велика кількість людей, які не спілкуються один з одним щодня. Публічним приміщенням вважається також салон громадського транспорту.

У всіх публічних приміщеннях необхідно дотримуватися правила 2+2, тобто разом можна пересуватися максимум по двоє, а з іншими людьми потрібно дотримуватися дистанції не менше двох метрів.

З 28 листопада зменшиться максимально дозволена кількість учасників публічних заходів. У приміщеннях зі стаціонарними посадочними місцями в публічному заході можуть брати участь до 400 осіб, в інших випадках - до 250, поза приміщенням - до 500 осіб.