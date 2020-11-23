Эстония сделала обязательным ношение масок в общественных местах

Правительство Эстонии обязало граждан носить маску в закрытых общественных помещениях и ввело другие ограничения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

С 24 ноября вводится обязанность носить маску или закрывать нос и рот в публичных помещениях, в том числе в общественном транспорте и сфере обслуживания.

Эта обязанность не распространяется на детей младше 12 лет и случаи, когда ношение маски невозможно по медицинским показаниям, в силу особых потребностей, характера работы или деятельности, а также по другим уважительным причинам.

Публичным является помещение, предназначенное для общего пользования, куда может войти каждый желающий, где, например, нет обязанности предварительной регистрации. В этом месте передвигается большое количество людей, которые не общаются друг с другом ежедневно. Публичным помещением считается также салон общественного транспорта.

Во всех публичных помещениях необходимо соблюдать правила 2+2, то есть вместе можно передвигаться максимум по двое, а с другими людьми нужно соблюдать дистанцию не менее двух метров.

С 28 ноября уменьшится максимально разрешенное количество участников публичных мероприятий. В помещениях со стационарными посадочными местами в публичном мероприятии могут принимать участие до 400 человек, в других случаях - до 250, вне помещения - до 500 человек.