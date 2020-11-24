В центре Парижа полиция демонтировала нелегальный лагерь мигрантов

Французская полиция в понедельник вечером демонтировала импровизированный лагерь для мигрантов в центре Парижа, который возник после того, как на прошлой неделе был демонтирован другой лагерь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Палаточный городок был незаконно установлен на площади Республики в центре Парижа. Около 8 вечера полиция начала демонтаж палаток, иногда с мигрантами, находившимися внутри. Спустя полтора часа лагерь разобрали.

Ambiance tendue et intervention muscléede la police et de la gendarmerie mobile place de la #République à Paris pour faire évacuer le camp de #migrants et #refugiés de dizaines de tentes installées plus tôt dans la soirée pic.twitter.com/y72SZW2D0k — Thibault Izoret (@TIM_7375) November 23, 2020

Согласно данным неправительственных организаций, на площади находилось в этот вечер более 450 мигрантов.

В заявлении полиции говорится, что "определенные ассоциации" организовали строительство временного лагеря, что, по ее словам, "неприемлемо".

Французское агентство AFP сообщило, что полиция применила слезоточивый газ при зачистке лагеря, добавив, что операция длилась менее десяти минут.

Министр внутренних дел Жерар Дарманен заявил в Twitter, что фотографии операции "шокируют", и что он запросил "подробный отчет" о событиях в префектуре полиции к полудню во вторник.

17 ноября в парижском пригороде Сен-Дени был демонтирован лагерь, в котором, по оценкам полиции, проживало около 4 тысяч человек. Большинство из беженцев были размещены во временных центрах.