В центре Парижа полиция демонтировала нелегальный лагерь мигрантов

Французская полиция в понедельник вечером демонтировала импровизированный лагерь для мигрантов в центре Парижа, который возник после того, как на прошлой неделе был демонтирован другой лагерь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Палаточный городок был незаконно установлен на площади Республики в центре Парижа. Около 8 вечера полиция начала демонтаж палаток, иногда с мигрантами, находившимися внутри. Спустя полтора часа лагерь разобрали.

Ambiance tendue et intervention muscléede la police et de la gendarmerie mobile place de la #République à Paris pour faire évacuer le camp de #migrants et #refugiés de dizaines de tentes installées plus tôt dans la soirée pic.twitter.com/y72SZW2D0k