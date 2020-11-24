Італійців просять відмовитись від традиційного катання на лижах цієї зими

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте застеріг італійців від катання на лижах під час зимових відпусток, щоб допомогти приборкати другу хвилю пандемії коронавірусу, яка забрала життя понад 50 тисяч жителів країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Щорічний дохід гірськолижних курортів Італії становить близько 11 мільярдів євро. Третина припадає на дні, які італійці зазвичай проводять в Альпах на Різдво і Новий рік.

Конте заявив, що у цьому році "неможливо дозволити собі святкування на снігу".

Більшість гірськолижних курортів зосереджені в північних регіонах - П'ємонті, Валле-д’Аоста, Ломбардії, Трентіно, Альто-Адідже. У відчайдушній спробі зберегти бізнес регіони встановили протокол, який вводить обмеження на кількість пасажирів на підйомниках і продаж щоденних скі-пасів.

"Протокол - це одне, але все, що пов'язано з відпочинком на снігу, не можливо проконтролювати", - сказав Конте пізно ввечері в понеділок в інтерв'ю телеканалу La7.

У понеділок Італія повідомила про 630 випадків смерті, пов'язаних з COVID-19, ставши шостою країною в світі, де кількість померлих перевищила 50 тисяч.

У багато італійських регіонах коронавірусні обмеження будуть діяти як мінімум до 3 грудня.