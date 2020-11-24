Итальянцев просят отказаться от традиционного катания на лыжах этой зимой

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предостерег итальянцев от катания на лыжах во время зимних отпусков, чтобы помочь справиться со второй волной пандемии коронавируса, которая унесла жизни более 50 000 жителей страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Ежегодный доход горнолыжных курортов Италии составляет около 11 млрд евро. Треть приходится на дни, которые итальянцы обычно проводят в Альпах на Рождество и Новый год.

Конте заявил, что в этом году "невозможно позволить себе празднование на снегу".

Большинство горнолыжных курортов сосредоточены в северных регионах - Пьемонте, Валле-д'Аоста, Ломбардии, Трентино, Альто-Адидже. В отчаянной попытке сохранить бизнес регионы установили протокол, который вводит ограничения на количество пассажиров на подъемниках и продажу ежедневных ски-пассов.

"Протокол - это одно, но все, что связано с отдыхом на снегу, невозможно проконтролировать", - сказал Конте поздно вечером в понедельник в интервью телеканалу La7.

В понедельник Италия сообщила о 630 случаев смерти, связанных с COVID-19, став шестой страной в мире, где количество умерших превысило 50 000.

Во многих итальянских регионах коронавирусные ограничения будут действовать как минимум до 3 декабря.