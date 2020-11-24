Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Уряд Чехії хоче добровільно протестувати все населення до Різдва

ЄС купить 160 млн доз американської вакцини Moderna

Парламент Литви затвердив Інгріду Шимоніте на посаді прем'єр-міністра

В Україну не пустили угорського топ-урядовця, відповідального за Закарпаття






Шість країн приєдналися до санкцій ЄС щодо Білорусі

Вівторок, 24 листопада 2020, 14:05

Шість країн приєдналися до оновлених санкцій Європейського союзу проти режиму Александра Лукашенка.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у заяві високого представника ЄС.

"Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія та Албанія, а також Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, що входять в Європейську економічну зону, приєднуються до цього рішення Ради", - йдеться у заяві.

Йдеться про рішення Ради ЄС, за яким ще 15 осіб мають бути включені до санкційного списку. Таким чином, загалом ЄС запровадив санкції вже проти 55 представників режиму Лукашенка.

Зазначається, що згадані країни приведуть свою національну політику у відповідність до цього рішення Ради ЄС.

"Європейський Союз бере до відома це зобов'язання і вітає його" - йдеться у заяві.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн Євросоюзу 19 листопада домовилися почати підготовку до нового раунду санкцій проти режиму Александра Лукашенка.

Очікується, що робота над новим санкційним пакетом завершиться до кінця листопада або на початку грудня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
санкції Білорусь
powered by lun.ua