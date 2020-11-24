Шість країн приєдналися до санкцій ЄС щодо Білорусі

Шість країн приєдналися до оновлених санкцій Європейського союзу проти режиму Александра Лукашенка.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у заяві високого представника ЄС.

"Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія та Албанія, а також Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, що входять в Європейську економічну зону, приєднуються до цього рішення Ради", - йдеться у заяві.

Йдеться про рішення Ради ЄС, за яким ще 15 осіб мають бути включені до санкційного списку. Таким чином, загалом ЄС запровадив санкції вже проти 55 представників режиму Лукашенка.

Зазначається, що згадані країни приведуть свою національну політику у відповідність до цього рішення Ради ЄС.

"Європейський Союз бере до відома це зобов'язання і вітає його" - йдеться у заяві.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн Євросоюзу 19 листопада домовилися почати підготовку до нового раунду санкцій проти режиму Александра Лукашенка.

Очікується, що робота над новим санкційним пакетом завершиться до кінця листопада або на початку грудня.