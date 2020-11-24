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Шесть стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси

Вторник, 24 ноября 2020, 14:05

Шесть стран присоединились к обновленным санкциям Европейского союза против режима Александра Лукашенко.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении высокого представителя ЕС.

"Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория и Албания, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в Европейскую экономическую зону, присоединяются к этому решению Совета", - говорится в заявлении.

Речь идет о решении Совета ЕС, по которому еще 15 человек должны быть включены в санкционный список. Таким образом, в целом ЕС ввел санкции уже против 55 представителей режима Лукашенко.

Отмечается, что страны приведут свою национальную политику в соответствие с этим решением Совета ЕС.

"Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в заявлении.

Напомним, министры иностранных дел стран Евросоюза 19 ноября договорились начать подготовку к новому раунду санкций против режима Александра Лукашенко.

Ожидается, что работа над новым санкционным пакетом завершится до конца ноября или в начале декабря.

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