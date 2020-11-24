Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Уряд Чехії хоче добровільно протестувати все населення до Різдва

ЄС купить 160 млн доз американської вакцини Moderna

Парламент Литви затвердив Інгріду Шимоніте на посаді прем'єр-міністра

В Україну не пустили угорського топ-урядовця, відповідального за Закарпаття






Естонія надасть кожному малозабезпеченому по дві маски

Вівторок, 24 листопада 2020, 15:39

Уряд Естонії має намір розподілити серед одержувачів прожиткової допомоги 40 000 масок багаторазового використання - кожній людині належить отримати по дві маски.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

"Для багатьох жителів Естонії купівля масок означає додаткові витрати. Щоб вони могли захистити себе від коронавірусу нарівні з іншими, ми вирішили забезпечити масками найбільш вразливих в економічному плані людей", - повідомив прем'єр-міністр Юрі Ратас.

Поставку масок організовує міністерство фінансів, після чого їх передадуть місцевим самоврядуванням, які повинні будуть організувати роздачу масок нужденним.

"Зараз в державному резерві в основному одноразові маски. Це означає, що потрібно швидко подбати про поставку багаторазових. Звичайно, переважно від місцевих виробників", - сказав міністр державного управління Яак Ааб.

Уряд Естонії напередодні затвердив нові обмеження, в число яких входить вимога носити маски в транспорті і громадських місцях.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія Коронавірус
powered by lun.ua