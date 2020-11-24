Естонія надасть кожному малозабезпеченому по дві маски

Уряд Естонії має намір розподілити серед одержувачів прожиткової допомоги 40 000 масок багаторазового використання - кожній людині належить отримати по дві маски.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

"Для багатьох жителів Естонії купівля масок означає додаткові витрати. Щоб вони могли захистити себе від коронавірусу нарівні з іншими, ми вирішили забезпечити масками найбільш вразливих в економічному плані людей", - повідомив прем'єр-міністр Юрі Ратас.

Поставку масок організовує міністерство фінансів, після чого їх передадуть місцевим самоврядуванням, які повинні будуть організувати роздачу масок нужденним.

"Зараз в державному резерві в основному одноразові маски. Це означає, що потрібно швидко подбати про поставку багаторазових. Звичайно, переважно від місцевих виробників", - сказав міністр державного управління Яак Ааб.

Уряд Естонії напередодні затвердив нові обмеження, в число яких входить вимога носити маски в транспорті і громадських місцях.