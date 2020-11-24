Эстония предоставит каждому малообеспеченному по две маски

Правительство Эстонии намерено распределить среди получателей помощи для малообеспеченных 40 000 масок многоразового использования - каждому человеку предстоит получить по две маски.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

"Для многих жителей Эстонии покупка масок означает дополнительные расходы. Чтобы они могли защитить себя от коронавируса наравне с другими, мы решили обеспечить масками наиболее уязвимых в экономическом плане людей", - сообщил премьер-министр Юри Ратас.

Поставку масок организует министерство финансов, после чего их передадут органам местного самоуправления, которые должны будут организовать раздачу масок нуждающимся.

"Сейчас в государственном резерве в основном одноразовые маски. Это значит, что нужно быстро позаботиться о поставке многоразовых. Конечно, в основном от местных производителей", - сказал министр государственного управления Яак Ааб.

Правительство Эстонии накануне утвердило новые ограничения, в число которых входит требование носить маски в транспорте и общественных местах.