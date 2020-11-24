Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Британії погодились послабити коронавірусні обмеження на час Різдва

Угорський топ-посадовець, якого не пустили на Закарпаття, не планує "карати" за це Україну

Уряд Чехії хоче добровільно протестувати все населення до Різдва

ЄС купить 160 млн доз американської вакцини Moderna






Суд у Молдові відхилив скарги Додона на фальсифікації виборів

Вівторок, 24 листопада 2020, 18:10

Апеляційна палата Кишинева визнала неприйнятними скарги чинного президента Молдови Ігоря Додона на фальсифікації під час другого туру виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал Publika.

Першу скаргу  було подано вже наступного дня після виборів, вона стосувалася передбачуваної участі іноземних політиків у виборчій кампанії. Йдеться про президента і прем'єр-міністра Румунії, а також голову партії "Християнсько-Демократичний союз" в Німеччині. Скарга була визнана неприйнятною мировими суддями Апеляційної палати Кишинева, оскільки вона не відповідала вимогам закону.

Колегія суддів стверджує, що у своєму запиті Ігор Додон не послався на чіткі претензії, а також на те, з ким він судиться.

У другому зверненні Ігор Додон скаржився, що виборцям на лівому березі Дністра не дозволили голосувати. Вона була визнана неприйнятною окружним судом Кишинева зі штаб-квартирою в секторі Рашкань, оскільки була подана пізно і не в день виборів, як того вимагає закон.

Третя скарга, визнана апеляційним судом неприйнятною, стосується нібито організованого перевезення виборців з діаспори для голосування за кандидата від партії "Дія і солідарність" Маю Санду. Дві з цих заяв могли бути оскаржені не пізніше 21 листопада у Верховному суді.

Раніше повідомлялося, що Додон в якості обґрунтування своєї скарги використовував фейкові відео.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова
powered by lun.ua