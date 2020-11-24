Суд у Молдові відхилив скарги Додона на фальсифікації виборів

Апеляційна палата Кишинева визнала неприйнятними скарги чинного президента Молдови Ігоря Додона на фальсифікації під час другого туру виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал Publika.

Першу скаргу було подано вже наступного дня після виборів, вона стосувалася передбачуваної участі іноземних політиків у виборчій кампанії. Йдеться про президента і прем'єр-міністра Румунії, а також голову партії "Християнсько-Демократичний союз" в Німеччині. Скарга була визнана неприйнятною мировими суддями Апеляційної палати Кишинева, оскільки вона не відповідала вимогам закону.

Колегія суддів стверджує, що у своєму запиті Ігор Додон не послався на чіткі претензії, а також на те, з ким він судиться.

У другому зверненні Ігор Додон скаржився, що виборцям на лівому березі Дністра не дозволили голосувати. Вона була визнана неприйнятною окружним судом Кишинева зі штаб-квартирою в секторі Рашкань, оскільки була подана пізно і не в день виборів, як того вимагає закон.

Третя скарга, визнана апеляційним судом неприйнятною, стосується нібито організованого перевезення виборців з діаспори для голосування за кандидата від партії "Дія і солідарність" Маю Санду. Дві з цих заяв могли бути оскаржені не пізніше 21 листопада у Верховному суді.

Раніше повідомлялося, що Додон в якості обґрунтування своєї скарги використовував фейкові відео.