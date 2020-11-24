Суд в Молдове отклонил жалобы Додона на фальсификации выборов

Апелляционная палата Кишинева признала неприемлемыми жалобы действующего президента Молдовы Игоря Додона на фальсификации во время второго тура выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал Publika.

Первая жалоба была подана уже на следующий день после выборов, она касалась предполагаемого участия иностранных политиков в избирательной кампании. Речь идет о президенте и премьер-министре Румынии, а также председателе партии "Христианско-демократический союз" в Германии. Жалоба была признана неприемлемой мировыми судьями Апелляционной палаты Кишинева, поскольку она не отвечала требованиям закона.

Коллегия судей утверждает, что в своем запросе Игорь Додон не сослался на четкие претензии, а также на то, с кем он судится.

Во втором обращении Игорь Додон жаловался, что избирателям на левом берегу Днестра не разрешили голосовать. Она была признана неприемлемой окружным судом Кишинева со штаб-квартирой в секторе Рашкань, поскольку была подана поздно и не в день выборов, как того требует закон.

Третья жалоба, признанная апелляционным судом неприемлемой, касается якобы организованной перевозки избирателей из диаспоры для голосования за кандидата от партии "Действие и солидарность" Майю Санду. Два из этих заявлений могли быть обжалованы не позднее 21 ноября в Верховном суде.

Ранее сообщалось, что Додон в качестве обоснования своей жалобы использовал фейковые видео.