У Швейцарії жінка накинулась з ножем відвідувачок ТРЦ, поліція не виключає терроризм

У швейцарському місті Лугано жінка накинулася з ножем на двох відвідувачок торгового центру, поранивши їх.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на швейцарське видання Corriere del Ticino.

Інцидент стався близько 14.00 на п’ятому поверсі торгового центру. З невідомих причин молода жінка накинулася з ножем на двох інших жінок, поранивши одну з них ножем у шию. За даними поліції, стан потерпілої важкий, але її життю нічого не загрожує.

Інша жінка дістала ножові поранення меншого ступеня тяжкості.

За даними очевидців, нападниця під час своєї атаки використала кухонний ніж, який був виставлений у вітрині одного з магазинів.

Також, як стверджують свідки, нападниця кричала, що вона з терористичної організації "Ісламська держава".

Швейцарська поліція проводить розслідування нападу і не виключає терористичних мотивів.