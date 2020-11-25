Штат Невада офіційно затвердив перемогу Байдена

Влада Невади офіційно визнала Джо Байдена переможцем на президентських виборах в цьому штаті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Держсекретар штату Невада Барбара Чегавске у вівторок виступила перед Верховним судом Невади і офіційно підтвердила результати виборів. Суд підписав бюлетені по кожному округу для офіційного підтвердження результатів.

Таким чином, шість голосів вибірників Невади офіційно підуть Байдену.

Очікується, що всі шість вибірників від Демократичної партії зустрінуться 14 грудня о столиці штату Карсон-Сіті.

У Неваді Байден заручився підтримкою 50,06% виборців, а Дональд Трамп отримав голоси 47,67% жителів штату. Байден обігнав Трампа приблизно на 33 тисячі голосів

Раніше у вівторок Пенсільванія оголосила про офіційну перемогу Байдена в штаті.

Нагадаємо, Державний департамент США розпочав перехідний процес передачі влади обраному президенту Джо Байдену.

Байден також офіційно назвав кандидатів на ключові посади у своїй майбутній адміністрації.

Детальніше читайте у статті: Дипломатія і безпека після Трампа: хто має отримати ключові посади за президента Байдена