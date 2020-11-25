Штат Невада официально утвердил победу Байдена

Власти Невады официально признала Джо Байдена победителем на президентских выборах в этом штате.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Госсекретарь штата Невада Барбара Чегавске во вторник выступила перед Верховным судом Невады и официально подтвердила результаты выборов. Суд подписал бюллетени по каждому округу для официального подтверждения результатов.

Таким образом, шесть голосов выборщиков Невады официально пойдут Байдену.

Ожидается, что все шесть выборщиков от Демократической партии встретятся 14 декабря в столице штата Карсон-Сити.

В Неваде Байден заручился поддержкой 50,06% избирателей, а Дональд Трамп получил голоса 47,67% жителей штата. Байден обогнал Трампа примерно на 33 тысячи голосов

Ранее во вторник Пенсильвания объявила об официальной победе Байдена в штате.

Напомним, Государственный департамент США начал переходный процесс передачи власти избранному президенту Джо Байдена.

Байден также официально назвал кандидатов на ключевые должности в своей будущей администрации.

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