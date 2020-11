Напад в ТРЦ у Швейцарії: нападниця раніше спілкувалася з бойовиком "Ісламської держави"

28-річна жінка, яка напередодні напала з ножем на людей в ТРЦ у швейцарському місті Лугано, три роки тому спілкувалася з бойовиком "Ісламської держави" і намагалась потрапити до Сирії. На той час вона також мала проблеми з ментальним здоров'ям.

Як пише "Європейська правда", про це заявили в Федеральному офісі поліції.

Нагадаємо, напад стався вдень 24 листопада. Жінка накинулася з ножем на двох відвідувачок торгового центру, поранивши їх. За словами свідків, нападниця кричала, що вона з терористичної організації "Ісламська держава". Swiss Info пише, що вона є громадянкою Швейцарії та проживає у цьому регіоні.

У Федеральному офісі поліції згодом повідомили, що нападниця фігурувала у розслідуванні поліції про джихадистський тероризм у 2017 році. Розслідування з’ясувало, що вона у соцмережах спілкувалася з бойовиком-джихадистом із Сирії та навіть спробувала приїхати до нього, але її завернули на турецько-сирійському кордоні та відправили назад до Швейцарії.

Також повідомляється, що вона у той період мала проблеми з ментальним здоров’ям і після повернення додому проходила лікування у психіатричній клініці.

"З 2017 року, жінка не потрапляла в поле уваги Федеральної поліції і не фігурувала у жодних розслідуваннях, пов’язаних з терористичною діяльністю", - зазначають у повідомленні.

Канцлер Австрії Себастьян Курц у своїй реакції на новину вже назвав напад терактом.

I fully condemn today’s Islamist terrorist attack in #Lugano. My thoughts are with the victims wishing them a full & swift recovery. We stand with #Switzerland in these difficult hours. We'll give a joint response to Islamist terrorism in #Europe & defend our values. @s_sommaruga