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Напад в ТРЦ у Швейцарії: нападниця раніше спілкувалася з бойовиком "Ісламської держави"

Середа, 25 листопада 2020, 13:12

28-річна жінка, яка напередодні напала з ножем на людей в ТРЦ у швейцарському місті Лугано, три роки тому спілкувалася з бойовиком "Ісламської держави" і намагалась потрапити до Сирії. На той час вона також мала проблеми з ментальним здоров'ям.

Як пише "Європейська правда", про це заявили в Федеральному офісі поліції.

Нагадаємо, напад стався вдень 24 листопада. Жінка накинулася з ножем на двох відвідувачок торгового центру, поранивши їх. За словами свідків, нападниця кричала, що вона з терористичної організації "Ісламська держава". Swiss Info пише, що вона є громадянкою Швейцарії та проживає у цьому регіоні.

У Федеральному офісі поліції згодом повідомили, що нападниця фігурувала у розслідуванні поліції про джихадистський тероризм у 2017 році. Розслідування з’ясувало, що вона у соцмережах спілкувалася з бойовиком-джихадистом із Сирії та навіть спробувала приїхати до нього, але її завернули на турецько-сирійському кордоні та відправили назад до Швейцарії.

Також повідомляється, що вона у той період мала проблеми з ментальним здоров’ям і після повернення додому проходила лікування у психіатричній клініці. 

"З 2017 року, жінка не потрапляла в поле уваги Федеральної поліції і не фігурувала у жодних розслідуваннях, пов’язаних з терористичною діяльністю", - зазначають у повідомленні.

Канцлер Австрії Себастьян Курц у своїй реакції на новину вже назвав напад терактом.

"Я цілковито засуджую сьогоднішній ісламістський теракт у Лугано. Мої думки з постраждалими, бажаю їм швидкого одужання. Ми підтримуємо Швейцарію у цей складний час. Ми дамо спільно відповідь на ісламістський тероризм у Європі та захистимо наші цінності", - заявив він.  

У жовтні розвідка Швейцарії оприлюднила свій річний аналітичний звіт, у якому, серед іншого, каже про зростання терористичної загрози у Швейцарії, особливо у контексті серії терактів у сусідніх країнах. 

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Швейцарія тероризм
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