Нападение в ТРЦ в Швейцарии: виновница ранее общалась с боевиком "Исламского государства"

28-летняя женщина, которая накануне напала с ножом на людей в торговом центре в швейцарском городе Лугано, три года назад общалась с боевиком "Исламского государства" и пыталась попасть в Сирию. На то время у нее также были проблемы с ментальным здоровьем.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявили в Федеральном офисе полиции.

Напомним, нападение произошло днем ​​24 ноября. Женщина набросилась с ножом на двух посетительниц торгового центра и ранила их. По словам свидетелей, нападавшая кричала, что она из террористической организации "Исламское государство". Swiss Info пишет, что она является гражданкой Швейцарии и проживает в этом регионе.

В Федеральном офисе полиции впоследствии сообщили, что нападавшая фигурировала в расследовании полиции о джихадистском терроризме в 2017 году. Расследование выяснило, что она в соцсетях общалась с боевиком-джихадистом из Сирии и даже попыталась приехать к нему, но ее завернули на турецко-сирийской границе и отправили обратно в Швейцарию.

Также сообщается, что она в тот период имела проблемы с ментальным здоровьем и по возвращении домой проходила лечение в психиатрической клинике.

"С 2017 года женщина не попадала в поле внимания Федеральной полиции и не фигурировала ни в каких расследованиях, связанных с террористической деятельностью", - отмечается в сообщении.

Канцлер Австрии Себастьян Курц в своей реакции на новость уже назвал нападение терактом.

I fully condemn today’s Islamist terrorist attack in #Lugano. My thoughts are with the victims wishing them a full & swift recovery. We stand with #Switzerland in these difficult hours. We'll give a joint response to Islamist terrorism in #Europe & defend our values. @s_sommaruga