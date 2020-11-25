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Нападение в ТРЦ в Швейцарии: виновница ранее общалась с боевиком "Исламского государства"

Среда, 25 ноября 2020, 13:12

28-летняя женщина, которая накануне напала с ножом на людей в торговом центре в швейцарском городе Лугано, три года назад общалась с боевиком "Исламского государства" и пыталась попасть в Сирию. На то время у нее также были проблемы с ментальным здоровьем.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявили в Федеральном офисе полиции.

Напомним, нападение произошло днем ​​24 ноября. Женщина набросилась с ножом на двух посетительниц торгового центра и ранила их. По словам свидетелей, нападавшая кричала, что она из террористической организации "Исламское государство". Swiss Info пишет, что она является гражданкой Швейцарии и проживает в этом регионе.

В Федеральном офисе полиции впоследствии сообщили, что нападавшая фигурировала в расследовании полиции о джихадистском терроризме в 2017 году. Расследование выяснило, что она в соцсетях общалась с боевиком-джихадистом из Сирии и даже попыталась приехать к нему, но ее завернули на турецко-сирийской границе и отправили обратно в Швейцарию.

Также сообщается, что она в тот период имела проблемы с ментальным здоровьем и по возвращении домой проходила лечение в психиатрической клинике.

"С 2017 года женщина не попадала в поле внимания Федеральной полиции и не фигурировала ни в каких расследованиях, связанных с террористической деятельностью", - отмечается в сообщении.

Канцлер Австрии Себастьян Курц в своей реакции на новость уже назвал нападение терактом.

"Я полностью осуждаю сегодняшний исламистский теракт в Лугано. Мои мысли с пострадавшими, желаю им скорейшего выздоровления. Мы поддерживаем Швейцарию в это сложное время. Мы дадим совместный ответ на исламистский терроризм в Европе и защитим наши ценности", - заявил он.

В октябре разведка Швейцарии обнародовала свой годовой аналитический отчет, в котором, среди прочего, говорит о росте террористической угрозы в Швейцарии, особенно в контексте серии терактов в соседних странах.

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Швейцария терроризм
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