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Deutsche Bahn зазнала рекордних 5,6 млрд євро збитків через пандемію

Середа, 25 листопада 2020, 13:26

Друга хвиля коронавірусу загострює економічні проблеми Deutsche Bahn - німецька залізнична компанія, що перебуває у федеральній власності, прямує до рекордних збитків у 5,6 млрд євро в 2020 році.

Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з документів до засідання наглядової ради DB, які доступні газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Під час другої хвилі коронавірусу все менше і менше людей подорожують потягами Deutsche Bahn. Поїзди далекого прямування зараз використовуються в середньому тільки на 20%, регіональні поїзди - від 55% до 60%. 

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Цього року Deutsche Bahn зазнає рекордних збитків у розмірі 5,6 мільярда євро, свідчать документи до засідання наглядової ради, яке пройде 9 грудня.

За пів року залізниця повідомила про збитки в 3,7 мільярда євро. У своєму середньостроковому фінансовому плануванні компанія тепер розраховує на збитки в розмірі до 11 мільярдів євро протягом наступних п'яти років. 

Щоб компенсувати збитки, уряд Німеччини обіцяв залізниці збільшити капітал на 5 мільярдів євро в червневому пакеті економічних стимулів. Однак гроші можуть надійти тільки в тому випадку, якщо на це дасть згоду Єврокомісія. 

Керівництво Deutsche Bahn висловило надію, що кошти будуть вивільнені у найближчі тижні.

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