Deutsche Bahn понесла рекордные 5,6 млрд евро убытков из-за пандемии

Вторая волна коронавируса обостряет экономические проблемы Deutsche Bahn - немецкая железнодорожная компания, находящаяся в федеральной собственности, движется к рекордным убыткам в 5,6 млрд евро в 2020 году.

Как сообщает "Европейская правда", это следует из документов к заседанию наблюдательного совета DB, которые доступны газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Во время второй волны коронавируса все меньше и меньше людей путешествуют на поездах Deutsche Bahn. Поезда дальнего следования сейчас используются в среднем только на 20%, региональные поезда - от 55% до 60%.

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В этом году Deutsche Bahn несет рекордные убытки в размере 5,6 млрд евро, свидетельствуют документы к заседанию наблюдательного совета, которое пройдет 9 декабря.

За полгода железная дорога сообщила об убытках в 3,7 млрд евро. В своем среднесрочном финансовом планировании компания теперь рассчитывает на убытки в размере до 11 млрд евро в течение следующих пяти лет.

Чтобы компенсировать ущерб, правительство Германии обещало железной дороге увеличить капитал на 5 млрд евро в июньском пакете экономических стимулов. Однако деньги могут поступить только в том случае, если на это даст согласие Еврокомиссия.

Руководство Deutsche Bahn выразило надежду, что средства будут высвобождены в ближайшие недели.