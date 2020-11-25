Школи, дитсадки й ресторани: Болгарія повертає майже повний локдаун

Уряд Болгарії продовжив надзвичайну ситуацію до кінця січня та повертає майже повний локдаун для боротьби з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Жорсткий карантин почне діяти з вечора 27 листопада і триватиме до 27 грудня.

На цей період усі навчальні заклади переходять на дистанційне навчання, дитсадки, ясла та гуртки також закриваються.

Ресторани й кафе зможуть працювати лише на доставку.

Припиняються фактично всі публічні та культурні заходи. Виняток - театри, яким дозволили залишитись відкритими і приймати відвідувачів до 30% від загальної місткості - з дистанцією та у масках.

Заборона оминула також усі релігійні установи - церкви, мечеті й синагоги.

Приватні зустрічі та святкування за участі більше 15 осіб забороняються.

Усі спортивні заходи призупиняються - крім міжнародних змагань, які вже починаються. Спортзалам, фітнес-клубам, ігровим залам доведеться закритися.

У ТРЦ продовжать працювати тільки продуктові магазини, аптеки, оптики, зоомагазини, банки, офіси страхових компаній та операторів зв’язку.

Водночас, не запроваджується комендантська година і парки залишаються відкритими.

Після рішення під стінами будівлі уряду вже зібралася акція протесту проти обмежень, повідомляє BNR. Деякі люди запалили фаєри і намагалися прорватись через кордон поліції. Поруч протестують також перевізники, незадоволені змінами у правилах реєстрації.

Обидві групи протестувальників і їхні авто майже повністю заблокували рух транспорту у центрі Софії.

За даними на 24 листопада, в країні за добу зареєстрували 3146 нових заражень та рекордні 189 смертей. При цьому, 43% усіх зроблених тестів були позитивними. Наразі в країні хворіють понад 83 600 підтверджених хворих, з них 6270 - у лікарнях, 399 - у реанімації. Одужали за добу 1702 хворих.