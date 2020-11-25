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Школы, детсады и рестораны: Болгария возвращает почти полный локдаун

Среда, 25 ноября 2020, 14:03

Правительство Болгарии продолжило чрезвычайную ситуацию до конца января и возвращает почти полный локдаун для борьбы с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач".

Строгий карантин начнет действовать с вечера 27 ноября и продлится до 27 декабря.

На этот период все учебные заведения переходят на дистанционное обучение, детсады, ясли и кружки также закрываются.

Рестораны и кафе смогут работать только на доставку.

Прекращаются практически все публичные и культурные мероприятия. Исключение - театры, которым разрешили остаться открытыми и принимать посетителей до 30% от общей вместимости - с дистанцией и в масках.

Запрет обошел стороной также все религиозные учреждения - церкви, мечети и синагоги.

Частные встречи и празднования с участием более 15 человек запрещаются.

Все спортивные мероприятия приостанавливаются - кроме международных соревнований, которые уже начинаются. Спортзал, фитнес-клубам, игровым залам придется закрыться.

В ТРЦ продолжат работать только продуктовые магазины, аптеки, оптики, зоомагазины, банки, офисы страховых компаний и операторов связи.

Вместе с тем не вводится комендантский час и парки остаются открытыми.

После решения под стенами здания правительства уже собралась акция протеста против ограничений, сообщает BNR. Некоторые люди зажгли файеры и пытались прорваться через кордон полиции. Рядом протестуют также перевозчики, недовольные изменениями в правилах регистрации.

Обе группы протестующих и их авто почти полностью заблокировали движение транспорта в центре Софии.

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