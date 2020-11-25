У Литві карантин продовжили до 17 грудня

Уряд Литви 25 листопада продовжив карантин до 17 грудна, однак зробив певні послаблення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Карантин продовжують через несприятливу епідемічну ситуацію в країні. Хоча ситуація не поліпшується, вже видно позитивні ознаки: кількість нових випадків щотижня не подвоюється, як це було до карантину.

"Як і раніше зростає смертність від COVID-19. Якщо в жовтні померли – 124 людини, то в листопаді (до 20 числа) – 160 осіб", – сказано в документі уряду.

Уряд схвалив наступні зміни: буде дозволено відвідування музеїв, екскурсій (групами не більше 2 осіб (або членами однієї сім'ї), при цьому на одну людину має припадати площа не менше 10 кв.м і дистанція повинна бути не менше 2 метрів.

Цей порядок набуде чинності з 10 грудня. Це остаточна дата, її ще можуть переглянути в залежності від ситуації.