В Литве карантин продлили до 17 декабря

Правительство Литвы 25 ноября продлило карантин до 17 декабря, однако сделало определенные послабления.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Карантин продолжают из-за неблагоприятной эпидемической ситуации в стране. Хотя ситуация не улучшается, уже видны положительные признаки: количество новых случаев еженедельно ли не удваивается, как это было в карантин.

"По-прежнему растет смертность от COVID-19. Если в октябре умерли 124 человека, то в ноябре (до 20 числа) - 160 человек", - говорится в документе правительства.

Правительство одобрило следующие изменения: будет разрешено посещение музеев, экскурсий (группами не более 2 человек или членами одной семьи), при этом на одного человека должно приходиться площадь не менее 10 кв. м и дистанция должна быть не менее 2 м.

Этот порядок вступит в силу с 10 декабря. Это окончательная дата, ее еще могут пересмотреть в зависимости от ситуации.