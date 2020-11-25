Панда-мія: німецький ресторан виступив проти локдауну з сотнею плюшевих панд замість відвідувачів

Власник ресторану у Франкфурті-на-Майні влаштував протест проти локдауну в Німеччині, заповнивши свої столи сотнею плюшевих панд, обігруючи слово "пандемія".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

У середу, як очікується, німецькі чиновники домовляться продовжити "м’який локдаун", введений 2 листопада, до 20 грудня. Це означає, що бари, ресторани та розважальні заклади повинні залишатися закритими.

Менеджер ресторану "Піно" Джузеппе Фічера сказав, що таким мовчазним протестом хотіли повернути трохи життя в ресторан і привернути увагу до проблем рестораторів.

Іграшкові панди сидять за столами та барною стійкою ресторану, деякі - з пляшками пива Corona. "Це панди панда-мії", - розповів Фічера.

Фічера зазначив, що світло у ресторані горітиме день і ніч, доки триває локдаун, щоб перехожі могли насолодитися інсталяцією.

На вході у ресторан можна побачити напис "Відвідувачів немає, але є 100 панд на продаж". Панд можна купити за 150 євро, щоб підтримати власника і працівників ресторану.

Німецький уряд заявив, що надасть фінансову допомогу фірмам, які постраждали від коронавірусних обмежень. За даними джерел, допомога може скласти до 20 млрд євро у грудні на додаток до приблизно 10-15 млрд євро в листопаді.