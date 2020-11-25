Панда-мия: немецкий ресторан выступил против локдауна с сотней плюшевых панд вместо посетителей

Владелец ресторана во Франкфурте-на-Майне устроил протест против локдауна в Германии: он заполнил столики в заведении сотней плюшевых панд, обыгрывая слово "пандемия".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В среду, как ожидается, немецкие чиновники договорятся продолжить "мягкий локдаун", введенный 2 ноября, до 20 декабря. Это означает, что бары, рестораны и развлекательные заведения должны оставаться закрытыми.

Менеджер ресторана "Пино" Джузеппе Фичера сказал, что таким молчаливым протестом хотели вернуть немного жизни в ресторан и привлечь внимание к проблемам рестораторов.

Игрушечные панды сидят за столами и барной стойкой ресторана, некоторые - с бутылками пива Corona. "Это панды панда-мии", - рассказал Фичера.

Фичера отметил, что свет в ресторане будет гореть день и ночь, пока продолжается локдаун, чтобы прохожие могли насладиться инсталляцией.

На входе в ресторан можно увидеть надпись "Посетителей нет, но есть 100 панд на продажу". Панд можно купить за 150 евро, чтобы поддержать владельца и работников ресторана.

Немецкое правительство заявило, что окажет финансовую помощь фирмам, пострадавших от коронавирусных ограничений. По данным источников, помощь может составить до 20 млрд евро в декабре в дополнение к примерно 10-15 млрд евро в ноябре.