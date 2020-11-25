Brexit: Франція висунула Британії нові звинувачення у затягуванні переговорів

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан звинуватив Британію в затягуванні переговорів щодо Brexit і заявив, що Париж не поступиться в питанні рибальства, одному з трьох ключових питань, що блокують угоду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Британія і ЄС прикладають останні відчайдушні зусилля, щоб узгодити умови збереження торгівлі без тарифів або квот з початку 2021 року, після того як закінчиться перехідний період після виходу країни з блоку.

"Результат справи неясний. Британські виверти залишаються недостатніми з найбільш чутливих питань", - заявив Жан-Ів Ле Дріан.

"Британія тягне час на другорядних питаннях і грає з календарем. Я кажу це нашим британським друзям, ми не дозволимо календарю взяти верх над змістом угоди", - сказав він.

Міністр зазначив, що обидві сторони все ще далекі одне від одного в питанні про права на рибальство, що є ключовим питанням як для Британії, так і для Франції. Британія, що володіє багатими на рибу водами, виступає за щорічні переговори про вилов, але ЄС шукає більш довгострокову перспективу для своєї рибної промисловості.

Іншими основними перешкодами є забезпечення чесної гри для компаній, в тому числі щодо державної допомоги, і пошук шляхів врегулювання майбутніх суперечок.

"Коли ми граємо в футбол навіть далеко від дому, ви повинні грати за тими ж правилами і поважати правила. В іншому разі це інший вид спорту. Ви не можете грати в крикет на футбольному полі", - сказав Ле Дріан.

Повторюючи коментарі, зроблені президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн в Європейському парламенті в середу, Ле Дріан заявив, що ЄС готовий до всіх сценаріїв, включно з Brexit без угоди.