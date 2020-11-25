Сенат Франції проголосував за резолюцію щодо визнання Нагірного Карабаху

Верхня палата парламенту Франції проголосувала в середу, 25 листопада, за резолюцію щодо визнання Нагірного Карабаху.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

"За" висловилися 305 сенаторів, проти — 1.

Текст, який не має законодавчої сили і носить рекомендаційний характер, спільно запропонували розглянути депутати правої партії "Республіканці", центристи (фракція UDI-Union centriste), Соцпартія, фракція CRCE (в основному, що складається з комуністів) і екологісти.

Проти прийняття документа в ході обговорення висловилися представники ультраправої партії "Національне об'єднання".

Це перший випадок, коли орган влади у Франції закликає визнати Нагірний Карабах, зазначив Брюно Ретайо, голова фракції "Республіканці" після внесення пропозиції на порядок денний Сенату.

"Це прем'єра. Майже двадцять років тому, Франція першою з усіх націй світу визнала геноцид вірмен. І ймовірно, ми будемо першими, хто 25 листопада проголосує за резолюцію, яка засуджує дії пана Ердогана і вимагає також проведення міжнародного розслідування щодо військових злочинів, скоєних, зокрема, в Нагірному Карабаху, але головне — вимагає визнання Нагірного Карабаху", — оголосив сенатор 19 листопада в ефірі Sud-Radio.

Резолюція пропонує уряду "визнати Нагірно-Карабахську Республіку і перетворити це визнання в інструмент переговорів з метою встановлення міцного миру".

Сенат Франції також у своєму документі засудив "засуджує військову агресію Азербайджану, проведену за підтримки турецької влади та іноземних найманців і вимагає негайного виведення Азербайджанських Збройних сил і їх прихильників з територій, захоплених в результаті військових операцій, проведених в Нагірно-карабаському регіоні з 27 вересня 2020 року".

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада Вірменія, Азербайджан і Росія підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху.

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