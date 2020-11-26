В Італії кілька днів поспіль знижується рівень позитивних тестів на коронавірус

В Італії за останні 24 години зареєстровано 25 853 нових випадків коронавірусу, відсоток позитивних тестів продовжує знижуватися.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

За добу було проведено 230 007 тестів, з них 11,24% виявилися позитивними. Днем раніше цей показник становив 12,1%, при цьому було проведено на 40 тисяч менше тестів.

Кількість пацієнтів, які надійшли в реанімацію, збільшилася на 32, всього в відділеннях інтенсивної терапії перебувають 3848 осіб. Також підтверджено 722 смерті, пов'язаних з коронавірусом.

Регіон з найбільшою кількістю нових випадків - Ломбардія (+5173), за нею йдуть П'ємонт (+2878) і Кампанія (+2815). Найменше нових випадків зараження - це Валле д'Аоста, де зареєстровано всього 27 заражень.

Раніше повідомлялося, що індекс поширення в Італії зараз дорівнює 1,2 і продовжує знижуватися. Два тижні тому індекс був на рівні 1,7, потім опустився до 1,4.