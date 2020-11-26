В Италии несколько дней подряд снижается уровень положительных тестов на коронавирус

В Италии за последние 24 часа зарегистрировано 25 853 новых случая коронавируса, процент положительных тестов продолжает снижаться.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

За сутки было проведено 230 007 тестов, из них 11,24% оказались положительными. Днем ранее этот показатель составлял 12,1%, при этом было проведено на 40 000 меньше тестов.

Количество пациентов, поступивших в реанимацию, увеличилось на 32, всего в отделениях интенсивной терапии находятся 3848 человек. Также подтверждено 722 смерти, связанных с коронавируса.

Регион с наибольшим количеством новых случаев - Ломбардия (+5173), за ней следуют Пьемонт (+2878) и Кампания (+2815). Меньше новых случаев заражения - это Валле д'Аоста, где зарегистрировано всего 27 заражений.

Ранее сообщалось, что индекс распространения в Италии сейчас равен 1,2 и продолжает снижаться. Две недели назад индекс был на уровне 1,7, потом опустился до 1,4.