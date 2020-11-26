Беларусь выразила протест Украине из-за "радикальных элементов" и "провокаций" в Киеве и Львове

Беларусь обвинила Украину в бездействии относительно противоправных действий "радикальных элементов" во время акций протеста у белорусского посольства в Киеве, в МИД был вызван посол Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусское государственное агентство БЕЛТА.

26 ноября украинскому дипломату Игорю Кизиму в МИД Беларуси вручили ноту протеста. В ней белорусская сторона "выразила решительный протест в связи с непрерывной серией антибелорусских акций, касающихся посольства Республики Беларусь в Украине, и потребовала обеспечить на должном уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года".

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Беларусь крайне обеспокоена "бездействием компетентных органов Украины" о прекращении провокаций и отсутствием надлежащих мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны.

В белорусском МИД отметили, что "противоправная деятельность радикальных элементов" возле здания белорусской дипломатической миссии в Киеве создает непосредственную угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников посольства и членов их семей.

Кроме того, Беларусь ожидает реакции украинской стороны в связи с "провокациями" против белорусского почетного консульства во Львове.

МИД Беларуси ожидает, что "акты вандализма" там будут должным образом расследованы и получат соответствующую оценку правоохранительных органов Украины.