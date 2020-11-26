Вбивство вчителя у Франції: ще четверо учнів під підозрою за ймовірну допомогу екстремісту

У рамках продовження розслідування щодо вбивства екстремістом вчителя, який показав учням карикатури на пророка Мухаммеда, під підозрою опинилися ще четверо учнів коледжу, де він викладав.

Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на джерела у поліції, пише "Європейська правда".

Підозрюваним - по 13-14 років. Трьох із них підозрюють у спільництві з екстремістом, а саме - що вони допомогли вбивці впізнати вчителя. Четверту - ученицю, батько якої фактично ініціював інформаційну кампанію проти вчителя серед інших мусульман, - підозрюють у "наклепницькому повідомленні".

Нагадаємо, жорстоке вбивство вчителя історії та географії Самюеля Паті сталося 16 жовтня - за кілька днів після того, як він на уроці свободи слова показав учням карикатури на пророка Мухаммеда. Учні-мусульмани розповіли про це батькам, після чого інформація розповсюдилась серед ширшого кола мусульманської спільноти.

Вбивцею виявився 18-річний чеченець родом з Москви. Сам він не був учнем коледжу.

Тисячі людей у Парижі, Марселі, Ліоні та десятках інших міст вийшли вшанувати пам’ять вбитого Самюеля Паті. Урочисте прощання з ним організували в університеті Сорбонни за участі перших осіб. Вчителя посмертно нагородили Орденом почесного легіону – найвищою державною нагородою.

Еммануель Макрон після цього анонсував посилення боротьби з радикальним ісламізмом та ісламістським сепаратизмом і наголосив, що Франція не заборонятиме публікувати будь-які карикатури. Це у свою чергу спровокувало нову хвилю обурення у мусульманському світі. Невдовзі стався новий теракт - у соборі Ніцци.

Детальніше про це читайте у статті: Війна за віру: що стоїть за "карикатурним конфліктом" між Туреччиною та ЄС.

А також: Європа під ударом: що стоїть за новою хвилею ісламістських терактів.