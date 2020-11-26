Убийство учителя во Франции: еще четверо учеников под подозрением из-за вероятной помощи экстремисту

В рамках продолжения расследования убийства экстремистом учителя, который показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, под подозрением оказались еще четверо учащихся колледжа, где он преподавал.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источники в полиции, пишет "Европейская правда".

Подозреваемым - по 13-14 лет. Трое из них подозреваются в сообщничестве с экстремистом, а именно в том, что они помогли убийце узнать учителя. Четвертую - ученицу, отец которой фактически инициировал информационную кампанию против учителя среди других мусульман, - подозревают в "клеветническом сообщении".

Напомним, жестокое убийство учителя истории и географии Самюэля Пати произошло 16 октября - через несколько дней после того, как он на уроке свободы слова показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Ученики-мусульмане рассказали об этом родителям, после чего информация распространилась среди широкого круга мусульманского сообщества.

Убийцей оказался 18-летний чеченец родом из Москвы. Сам он не был учащимся колледжа.

Тысячи людей в Париже, Марселе, Лионе и десятках других городов вышли почтить память убитого Самюэля Пати. Торжественное прощание с ним организовали в университете Сорбонны с участием первых лиц. Учителя посмертно наградили Орденом почетного легиона - высшей государственной наградой.

Эммануэль Макрон после этого анонсировал усиление борьбы с радикальным исламизмом и исламистским сепаратизмом и отметил, что Франция не будет запрещать публиковать любые карикатуры. Это в свою очередь спровоцировало новую волну возмущения в мусульманском мире. Вскоре произошел новый теракт - в соборе Ниццы.

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