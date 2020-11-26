У Європарламенті закликають до міжнародного розслідування злочинів режиму Лукашенка

Найбільша фракція депутатів Європарламенту - Європейської народної партії - закликала до запуску міжнародного розслідування злочинів, скоєних режимом Лукашенка проти власних громадян.

Про це йдеться у заяві групи ЄНП, що є у розпорядженні "Європейської правди".

"Група ЄНП рішуче засуджує порушення прав людини та брутальні дії режиму Александра Лукашенка, закликає до створення місії ЄС високого рівня щодо ситуації у Білорусі, а також до міжнародного розслідування злочинів, скоєних у Білорусі щодо людей, які мирно протестують за свободу, демократію та гідність", - заявили євродепутати Сандра Калнієте та Міріам Лексманн.

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Сандра Калнієте є віцепрезиденткою фракції. Міріам Лексманн - автор тексту резолюції від ЄНП щодо подій у Білорусі, яку сьогодні має розглядати Європарламент.

У заяві згадують загибель Романа Бондаренка, якого до смерті побили невідомі за спробу перешкодити їм познімати біло-червоно-білі стрічки у дворі.

"Лукашенко та його режим повинні понести повну відповідальність за скоєні злочини. Хоча я вітаю додаткові санкції ЄС, але ми повинні забезпечити швидшу та більш рішучу реакцію на посилення репресій", - зазначила Міріам Лексманн.

"Місце Лукашенка і тих, хто допомагає йому зберегти владу - на лаві підсудних у міжнародному трибуналі", - додала Сандра Калнієте.

Вона наголосила, що ЄС повинен підтримати білорусів у їхній боротьбі за демократичні цінності.

Фракція ЄНП - найбільша політична сила у Європарламенті. До неї входить 187 євродепутатів з усіх країн-членів.

Нагадаємо, ще у вересні Європарламент схвалив резолюцію щодо Білорусі, що визнає Координаційну раду опозиції.

19 листопада міністри закордонних справ країн Євросоюзу домовилися почати підготовку до нового раунду санкцій проти режиму Александра Лукашенка. Очікується, що робота над новим санкційним пакетом завершиться до кінця листопада або на початку грудня.