З материкової частини ЄС на "коронавірусній" мапі зникла остання "зелена" зона

На оновленій триколірній мапі ЄС, де країни поділені на "зони ризику" за ситуацією з коронавірусом, у межах материкової Європи не залишилося жодної "зеленої" зони.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Порівняно з останньою мапою, оприлюдненою 19 листопада, на материковій частині Євросоюзу зник останній "зелений" клаптик - на південному заході Фінляндії. Тепер зеленими залишаються лише Аландські острови - невеликий архіпелаг між Фінляндією та Швецією. Водночас, на території країни з’явилася перша червона зона - довкола столиці Гельсінкі.

Окрім Аландів, єдиною "зеленою зоною" на мапі є острів Гренландія, що належить Данії.

#JustPublished

Updated weekly 🚦 maps are now online!



These maps aim to support the @EUCouncil

Recommendation on a coordinated approach to the restriction of #FreeMovement in response to the #COVID19 pandemic in the EU and UK.



Find more here: https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/Giv16rekYU