З материкової частини ЄС на "коронавірусній" мапі зникла остання "зелена" зона

На оновленій триколірній мапі ЄС, де країни поділені на "зони ризику" за ситуацією з коронавірусом, у межах материкової Європи не залишилося жодної "зеленої" зони.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Порівняно з останньою мапою, оприлюдненою 19 листопада, на материковій частині Євросоюзу зник останній "зелений" клаптик - на південному заході Фінляндії. Тепер зеленими залишаються лише Аландські острови - невеликий архіпелаг між Фінляндією та Швецією. Водночас, на території країни з’явилася перша червона зона - довкола столиці Гельсінкі.

Окрім Аландів, єдиною "зеленою зоною" на мапі є острів Гренландія, що належить Данії.

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These maps aim to support the @EUCouncil

Recommendation on a coordinated approach to the restriction of #FreeMovement in response to the #COVID19 pandemic in the EU and UK.



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Жовтими залишаються Ірландія, Ісландія, більша частина Норвегії й Фінляндії та незначна частина Данії. Всі решта країн і територій, крім Канарських островів - "червоні".

Зазначимо, це ще не фінальна версія оновленої мапи - частина регіонів і країн, дані з яких затримуються, позначені сірим.

Першу таку мапу оприлюднили в середині жовтня. Її актуалізують кожного тижня за такими критеріями як кількість нових зареєстрованих випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів, кількість тестів та відсоток позитивних тестів за останній тиждень.

Ці показники мають слугувати орієнтиром для урядів країн у рішеннях щодо обмежень на перетин кордонів у межах Шенгенської зони.

На першій мапі значна частина Італії, Німеччини, Скандинавії та Балтія були "жовтими", а Фінляндія, Норвегія та навіть частини Німеччини й Італії - "зеленими".