С материковой части ЕС на "коронавирусной" карте исчезла последняя "зеленая" зона

На обновленной трехцветный карте ЕС, где страны разделены на "зоны риска" по ситуации с коронавирусом, в пределах материковой Европы не осталось ни одной "зеленой" зоны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По сравнению с последней картой, обнародованной 19 ноября, на материковой части Евросоюза исчез последний "зеленый" клочок - на юго-западе Финляндии. Теперь зелеными остаются только Аландские острова - небольшой архипелаг между Финляндией и Швецией. В то же время на территории страны появилась первая красная зона - вокруг столицы Хельсинки.

Кроме Аланды, единственной "зеленой зоной" на карте остался остров Гренландия, принадлежащий Дании.

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Желтыми остаются Ирландия, Исландия, большая часть Норвегии и Финляндии и незначительная часть Дании. Все остальные страны и территории, кроме Канарских островов - "красные".

Отметим, это еще не финальная версия обновленной карты - часть регионов и стран, данные из которых задерживаются, обозначены серым.

Первую такую ​​карту обнародовали в середине октября. Ее актуализируют каждую неделю по таким критериям, как количество новых зарегистрированных случаев на 100 000 населения за последние 14 дней, количество тестов и процент положительных тестов за последнюю неделю.

Эти показатели должны служить ориентиром для правительств стран в решениях относительно ограничений на пересечение границ в рамках Шенгенской зоны.

На первой карте значительная часть Италии, Германии, Скандинавии и Балтия были "желтыми", а Финляндия, Норвегия и даже части Германии и Италии - "зелеными".