С материковой части ЕС на "коронавирусной" карте исчезла последняя "зеленая" зона

На обновленной трехцветный карте ЕС, где страны разделены на "зоны риска" по ситуации с коронавирусом, в пределах материковой Европы не осталось ни одной "зеленой" зоны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По сравнению с последней картой, обнародованной 19 ноября, на материковой части Евросоюза исчез последний "зеленый" клочок - на юго-западе Финляндии. Теперь зелеными остаются только Аландские острова - небольшой архипелаг между Финляндией и Швецией. В то же время на территории страны появилась первая красная зона - вокруг столицы Хельсинки.

Кроме Аланды, единственной "зеленой зоной" на карте остался остров Гренландия, принадлежащий Дании.

